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Жительница Физули: Я вернулась с 9 внуками и 3 правнуками

Жительница Физули: Я вернулась с 9 внуками и 3 правнуками ”Когда после оккупации Физули мы стали вынужденными переселенцами, мне было 35 лет и я была матерью 4 детей. Сейчас в свои 65 лет я вернулась на родину с 9 внуками и 3 правнуками".
Карабах
7 сентября 2023 г. 15:44
Жительница Физули: Я вернулась с 9 внуками и 3 правнуками

”Когда после оккупации Физули мы стали вынужденными переселенцами, мне было 35 лет и я была матерью 4 детей. Сейчас в свои 65 лет я вернулась на родину с 9 внуками и 3 правнуками".

Об этом в интервью карабахскому бюро Report сказала Гюльбахар Насирова, переехавшая сегодня в Физули.

"Мои дети были младенцами, когда мы были изгнаны с нашей родины. Мы всегда прививали им любовь к родному очагу. Мои дети всегда любили Физули", - добавила она.

Г.Насирова рассказала, что один из ее сыновей вернулся в Физули одним из первых.

"А сегодня мы вернулись все. Каждый из нас с нетерпением ждал этого дня. Во время вынужденного переселения мы испытали много трудностей. Выехав из Физули, мы поселились в селе Мердинли, а прожив там год, переехали в Бейлаган. Там мы тоже пробыли всего год. Затем мы на месяц поселились в Мингячевире. А 25 августа 1993 года переехали в город Сумгайыт. Это были тяжелые дни", - сказала жительница Физули.

Г.Насирова подчеркнула, что они очень довольны созданными для них условиями и предоставленным домом в Физули.

Отметим, что сегодня в родной город вернулись 102 члена 25 семей бывших вынужденных переселенцев из города Физули, поселившихся в жилом комплексе "Гобу Парк - 3".

В городе Физули жителям были вручены ключи от новых квартир. Таким образом, в городе Физули обеспечено постоянное проживание 95 семей (349 человек).

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Версия на азербайджанском языке Füzuli sakini: "9 nəvə və 3 nəticəmlə geri qayıtmışam"

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