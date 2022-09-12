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Жительница Агалы: Мы благодарны за созданные здесь условия

Жительница Агалы: Мы благодарны за созданные здесь условия "Я очень рада получить работу после переезда в деревню".
Карабах
12 сентября 2022 г. 19:12
Жительница Агалы: Мы благодарны за созданные здесь условия

"Я очень рада получить работу после переезда в деревню".

Об этом карабахскому бюро Report сообщила Мина Мирзоева, переехавшая в село Агалы в рамках проекта "Умное село".

По ее словам, она очень счастлива, поскольку ее 30-летняя тоска по родине закончилась:

"С каждым днем количество жителей деревни увеличивается, растет число рабочих мест. Этот день мы ждали с нетерпением 30 лет. Мы живем здесь более двух месяцев и переехали сюда в числе первых. Нас обеспечили работой в швейном цехе. Мы благодарны за созданные здесь условия. Очень приятно жить на земле своих предков".

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Версия на азербайджанском языке Ağalı sakini: "Öz dədə-baba torpaqlarımıza gəlmişik"

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