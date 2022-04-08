Очевидцы из Агдабана: Армяне заживо сжигали людей

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев подготовил видеоматериалы и инфографику в связи с геноцидом в селе Агдабан Кяльбаджарского района, учиненного армянами 30 лет назад.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев подготовил видеоматериалы и инфографику в связи с геноцидом в селе Агдабан Кяльбаджарского района, учиненного армянами 30 лет назад.

В видеоматериале жители села Агдабан рассказали о чудовищной трагедии, свидетелями которой они были, расправах армянских головорезов над женщинами, детьми и стариками.

В ночь с 7 на 8 апреля 1992 года армянами была учинена резня мирных жителей в селе Агдабан Кяльбаджарского района. Были убиты 67 человек, заживо сожжены 8 стариков в возрасте 90 – 100-лет, двое детей и 7 женщин. 2 человека пропали без вести, 12 человек получили тяжелые телесные повреждения, 5 человек были взяты в заложники. 779 мирных жителей подверглись бесчеловечным пыткам. Сгорело дотла более 130 домов.

Впервые правовую и политическую оценку этой трагедии дал общенациональный лидер Гейдар Алиев, назвав произошедшее в Агдабане тягчайшим преступлением против человечности.