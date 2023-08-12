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Житель Зангиланского района: Мы возвращаемся на свои земли благодаря дальновидной политике нашего президента

Житель Зангиланского района: Мы возвращаемся на свои земли благодаря дальновидной политике нашего президента Слава Всевышнему, что возвращаемся на родную землю. Мы возвращаемся благодаря дальновидной политике нашего президента и храбрости нашей армии.
Карабах
12 августа 2023 г. 07:53
Житель Зангиланского района: Мы возвращаемся на свои земли благодаря дальновидной политике нашего президента

Слава Всевышнему, что возвращаемся на родную землю. Мы возвращаемся благодаря дальновидной политике нашего президента и храбрости нашей армии.

Как передает Report, об этом сообщил житель села Агалы Зангиланского района Рамиз Абдуллаев.

"Порой задают вопросы о возвращении. Тогда я говорю, что мы не имеем права не возвращаться. Мы пролили кровь, у нас есть шехиды, гази. Во имя этих земель приложены колоссальные усилия. Как бы хорошо мы ни жили в Баку, эти земли нам дороги", - сказал Р.Абдуллаев.

Напомним, что сегодня в село Агалы отправились еще 22 семьи из 106 человек, которые ранее проживали в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

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Версия на азербайджанском языке Zəngilan rayonu sakini: “Qayıtmamağa haqqımız yoxdur”

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