Житель Зангиланского района: Мы возвращаемся на свои земли благодаря дальновидной политике нашего президента

Слава Всевышнему, что возвращаемся на родную землю. Мы возвращаемся благодаря дальновидной политике нашего президента и храбрости нашей армии.

Слава Всевышнему, что возвращаемся на родную землю. Мы возвращаемся благодаря дальновидной политике нашего президента и храбрости нашей армии.

Как передает Report , об этом сообщил житель села Агалы Зангиланского района Рамиз Абдуллаев.

"Порой задают вопросы о возвращении. Тогда я говорю, что мы не имеем права не возвращаться. Мы пролили кровь, у нас есть шехиды, гази. Во имя этих земель приложены колоссальные усилия. Как бы хорошо мы ни жили в Баку, эти земли нам дороги", - сказал Р.Абдуллаев.

Напомним, что сегодня в село Агалы отправились еще 22 семьи из 106 человек, которые ранее проживали в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.