Житель Забуха: Возвращение в Лачын было самой заветной мечтой моего отца

Мне было 5 лет, когда я покинул Забух. Спустя 31 год мы возвращаемся на родную землю, на землю нашего отца.

Мне было 5 лет, когда я покинул Забух. Спустя 31 год мы возвращаемся на родную землю, на землю нашего отца.

Как сообщает Report , об этом сказал бывший вынужденный переселенец из села Забух Лачынского района Амид Фараджов, возвращающийся на родную землю.

Он отметил, что чувство радости, которое его переполняет, нельзя передать словами.

"Возвращение в Лачын было самой заветной мечтой моего отца. К сожалению, он рано покинул нас, ему не посчастливилось дожить до этих радостных дней. Сегодня наша семья возвращается к родному очагу.

Слава Всевышнему, что благодаря президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей победоносной армии мы возвращаемся на родину. Желаю упокоения душ наших шехидов и крепкого здоровья нашим гази", - добавил А.Фараджов.