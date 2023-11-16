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Житель Забуха: Возвращение в Лачын было самой заветной мечтой моего отца

Житель Забуха: Возвращение в Лачын было самой заветной мечтой моего отца Мне было 5 лет, когда я покинул Забух. Спустя 31 год мы возвращаемся на родную землю, на землю нашего отца.
Карабах
16 ноября 2023 г. 08:21
Житель Забуха: Возвращение в Лачын было самой заветной мечтой моего отца

Мне было 5 лет, когда я покинул Забух. Спустя 31 год мы возвращаемся на родную землю, на землю нашего отца.

Как сообщает Report, об этом сказал бывший вынужденный переселенец из села Забух Лачынского района Амид Фараджов, возвращающийся на родную землю.

Он отметил, что чувство радости, которое его переполняет, нельзя передать словами.

"Возвращение в Лачын было самой заветной мечтой моего отца. К сожалению, он рано покинул нас, ему не посчастливилось дожить до этих радостных дней. Сегодня наша семья возвращается к родному очагу.

Слава Всевышнему, что благодаря президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей победоносной армии мы возвращаемся на родину. Желаю упокоения душ наших шехидов и крепкого здоровья нашим гази", - добавил А.Фараджов.

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Версия на азербайджанском языке Amid Fərəcov: “Atamın ən böyük arzusu Laçına qayıtmaq idi”

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