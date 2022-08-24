Житель села Забух готовится вернуться на родные земли

Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами подготовил видеоматериал с жителями Лачына, Забуха, Сусуна, делящимися своими впечатлениями о возвращении в родные края.

Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами подготовил видеоматериал с жителями Лачына, Забуха, Суса, которые собираются вернуться в родные края.

Об этом передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами.

Так, житель села Забух, входящего в Забухскую сельскую администрацию Лачынского района, Эльбурус Асадов готов вернуться в родное село, которую покинул 30 лет назад. По его словам, армяне, незаконно поселившиеся в период оккупации, живут здесь уже 30 лет: "Почему никто не спрашивает, а где азербайджанцы, проживающие здесь 80, 100, 110 лет?!”.