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Житель села Забух готовится вернуться на родные земли

Житель села Забух готовится вернуться на родные земли Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами подготовил видеоматериал с жителями Лачына, Забуха, Сусуна, делящимися своими впечатлениями о возвращении в родные края.
Карабах
24 августа 2022 г. 13:13
Житель села Забух готовится вернуться на родные земли

Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами подготовил видеоматериал с жителями Лачына, Забуха, Суса, которые собираются вернуться в родные края.

Об этом передает Report со ссылкой на Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами.

Так, житель села Забух, входящего в Забухскую сельскую администрацию Лачынского района, Эльбурус Асадов готов вернуться в родное село, которую покинул 30 лет назад. По его словам, армяне, незаконно поселившиеся в период оккупации, живут здесь уже 30 лет: "Почему никто не спрашивает, а где азербайджанцы, проживающие здесь 80, 100, 110 лет?!”.

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Версия на азербайджанском языке Zabux kənd sakini 30 il əvvəl tərk etdiyi doğma yurduna qayıtmağa hazırlaşır

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