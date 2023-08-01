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Житель Мешали: Мою мать убил один из отряда Вагифа Хачатуряна

Житель Мешали: Мою мать убил один из отряда Вагифа Хачатуряна "Вагиф Хачатурян и члены его семьи подстрекали других армян к провокациям против жителей Мешали".
Карабах
1 августа 2023 г. 18:25
Житель Мешали: Мою мать убил один из отряда Вагифа Хачатуряна

"Вагиф Хачатурян и члены его семьи подстрекали других армян к провокациям против жителей Мешали".

Об этом в интервью западному бюро Report заявил свидетель геноцида в Мешали Сулейман Махмудов.

Он рассказал, что его мать была убита вооруженной группой, в состав которой входил В.Хачатурян: "Им не удавалось захватить весь Мешали, они ворвались в село из окраин. Нам удалось, хотя и с трудом, вывести из села женщин и детей. Оставшиеся жители были захвачены вооруженным отрядом. Вооруженные армяне, среди которых был и Вагиф Хачатурян, окружили наш дом. Я сказал своему младшему брату вывести из дома отца и мать. Когда они уходили из села, армяне открыли по ним огонь. Пуля попала в голову моей матери, она скончалась на месте. Это было ужасно".

По словам очевидца, вооруженные армяне убили в селе четырех членов одной семьи и еще пять человек из другой семьи: "Если бы помощь не подоспела, случилась бы еще большая трагедия. К счастью, по истечении многих лет, один из этих преступников пойман. Наказание Вагифа Хачатуряна, чьи руки обагрены кровью моей матери, родственников и односельчан, будет для меня утешением".

Член добровольческого батальона самообороны села Мешали Кямран Раджабов, рассказал, что он был тяжело ранен во время обстрела села: "Моя жена с маленьким сыном бежала в лес. На сильном морозе мой сын погиб, ему не было и двух лет. Меня после ранения вывезли из села и доставили в Агдам. Боль от пережитого в селе Мешали стала для меня хуже смерти".

По его словам, он знал отца Вагифа Хачатуряна - Черкеза и его брата Илью: "Они были националистами и настраивали армян, проживающих в соседнем селе Бадара, против азербайджанцев, готовили провокации. Вагиф Хачатурян и его брат были в составе вооруженного отряда, напавшего на наше село. Наряду с армянами в этот отряд входили и русские солдаты, которые также стреляли по жителям села. Известие об аресте Вагифа Хачатуряна, который был участником убийств, совершенных против нашего народа, порадовало нас. Мы благодарны Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за то, что он сделал этот день возможным. Благодаря президенту и мощи нашей армии виновные в преступлениях против нашего народа варвары понесут заслуженное наказание".

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе армянских воинских формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

В ходе резни 25 азербайджанцев были убиты, 14 ранены, а 358 азербайджанцев стали беженцами. Было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В рамках этого уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на английском языке Eyewitness of Meshali massacre: "My mother was killed by a gang that included Vagif Khachatryan"
Версия на азербайджанском языке Meşəli qırğınının şahidi: "Anamı Vaqif Xaçaturyanın daxil olduğu dəstə qətlə yetirdi"

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