Житель Лачына: Я самый счастливый человек на свете

"Сегодня мы возвращаемся на нашу землю. Нашей радости нет предела. Я самый счастливый человек на свете”.

"Сегодня мы возвращаемся на нашу землю. Нашей радости нет предела. Я самый счастливый человек на свете”.

Об этом Report сказал один из жителей Лачына, отправленных сегодня на родину, Асланов Али.

Он поблагодарил азербайджанскую армию, освободившую от оккупации азербайджанские земли под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева:

"Да упокоит Аллах души шехидов, погибших за освобождение наших земель от оккупации, и даст здоровья ветеранам. Спасибо нашему уважаемому президенту. Благодаря ему мы испытываем эту радость. Теперь с большим воодушевлением мы возвращаемся на нашу Родину”.