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Житель Лачына: Испытываю волнение, возвращаясь в родные места

Житель Лачына: Испытываю волнение, возвращаясь в родные места "Я испытываю волнение, возвращаясь в родные места".
Карабах
20 октября 2023 г. 08:09
Житель Лачына: Испытываю волнение, возвращаясь в родные места

"Испытываю волнение, возвращаясь в родные места".

Как сообщает Report, об этом сказал житель Лачына Али Алиев.

"Лачынский район покинул 5 мая 1992 года. И вот, 31 год спустя, в возрасте 76 лет, я возвращаюсь в родной город", - отметил он.

А.Алиев выразил признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что очередная группа переселяющихся граждан была отправлена в Лачын из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город переселяются еще 23 семьи - 83 человека.

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Версия на азербайджанском языке Laçın sakini: “Yurduma qayıtdığıma görə çox həyəcanlıyam”

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