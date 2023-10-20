Житель Лачына: Испытываю волнение, возвращаясь в родные места

"Я испытываю волнение, возвращаясь в родные места".

"Испытываю волнение, возвращаясь в родные места".

Как сообщает Report, об этом сказал житель Лачына Али Алиев.

"Лачынский район покинул 5 мая 1992 года. И вот, 31 год спустя, в возрасте 76 лет, я возвращаюсь в родной город", - отметил он.

А.Алиев выразил признательность президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что очередная группа переселяющихся граждан была отправлена в Лачын из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город переселяются еще 23 семьи - 83 человека.