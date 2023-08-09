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Житель Лачына: Слава Всевышнему, мы возвращаемся в свой цветущий край

Житель Лачына: Слава Всевышнему, мы возвращаемся в свой цветущий край Слава Всевышнему, мы возвращаемся к нашему очагу, в наш цветущий край.
Карабах
9 августа 2023 г. 07:55
Житель Лачына: Слава Всевышнему, мы возвращаемся в свой цветущий край

Слава Всевышнему, мы возвращаемся к нашему очагу, в наш цветущий край.

Как сообщает Report, об этом заявила жительница Лачынского района Фируза Гасанова.

Она отметила, что на протяжении 30 лет жила тоской по родной земле.

"Когда я уехал из Лачына, мне было 46 лет, и у меня было четверо детей. Каждый из них родился и вырос в Лачыне. Я покинула город с тремя детьми, поскольку старший сын был на войне. Мы прожили эти годы тоской по дому. Мы всегда ждали того дня, когда вернемся в Лачын. У нас остались светлые воспоминания о Лачыне, ведь мы провели там много замечательных дней. Лачынцы всегда были очень гостеприимны. Когда мы выехали из Лачына, нас было четыре сестры, двое из них умерли тоской по дому, вот уже год как скончался мой супруг. Жаль, что он не смог увидеть этот день. Но мы счастливы, я уверен, что его душа сегодня счастлива, ведь наша тоска закончилась, мы возвращаемся на родную землю", - сказала Ф.Гасанова.

Она выразила благодарность главе государства, пожелала упокоения душ шехидов.

"Мы обязаны нашей победоносной армии, президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, что сегодня нам посчастливилось испытать радость возвращения. Пользуюсь случаем, хочу пожелать упокоения душ шехидов, которые отдали свои жизни за наши земли, преклоняюсь перед их матерями, желаю скорейшего исцеления всем гази. Да хранит Аллах нашу армию, желаю, чтобы азербайджанский народ всегда жил в мире", - добавила Фируза Гасанова.

Напомним, что сегодня еще 23 семьи вернулись в родной Лачынский район. Они поселятся в домах, где они когда-то жили, и которые после деоккупации были восстановлены или перестроены по указанию главы государства.

Таким образом, в городе Лачын обеспечено постоянное проживание 203 семей, то есть 793 человека.

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Версия на азербайджанском языке Laçın sakini: “Şükürlər olsun, ocağımıza, güllü-çiçəkli yurdumuza geri dönürük”

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