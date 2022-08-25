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Житель Лачына: Мы должны навсегда вернуться в родные края, о которых так долго мечтали

Житель Лачына: Мы должны навсегда вернуться в родные края, о которых так долго мечтали "Мы должны навсегда вернуться в родные края, о которых так долго мечтали".
Карабах
25 августа 2022 г. 11:42
Житель Лачына: Мы должны навсегда вернуться в родные края, о которых так долго мечтали

"Мы должны навсегда вернуться в родные края, о которых так долго мечтали".

Как передает Report со ссылкой на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, об этом сообщил житель города Лачин, участник Первой и Второй карабахских войн Бабек Асланов.

"Под единым командованием, благодаря силе и мощи нашей армии, ценой жизни наших шехидов нам суждено было освободить наши земли от оккупации. Стать шехидом во имя освобождения наших земель от оккупации - почетная смерть. Одна из славных смертей заключается и в том, чтобы жить на своей земле, стареть и умирать там", - сказал он.

Бывший вынужденный переселенец, готовящийся к скорому возвращению в родные края, выразил благодарность Президенту, Победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой, отважной Азербайджанской армии, освободившей наши земли от оккупации, нашим героическим солдатам и офицерам, выразил пожелания, чтобы Аллах даровал упокоение душам шехидов и исцеление нашим ветеранам.

В видеороликах, подготовленных Государственным комитетом, жители Лачина, Забуха, Суса делятся своими мыслями о возвращении в родные края.

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Версия на азербайджанском языке Laçın sakini: "Həsrətində olduğumuz doğma yurdumuzda əbədi yaşamaq borcumuzdur"

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