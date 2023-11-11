​​​​​​​Житель Лачына: Мы довольны созданными условиями

"Я был вынужден покинуть Лачын когда был семилетним ребенком. Спустя 31 год я навсегда вернулся в свой город со своими детьми. Моя семья довольна созданными здесь условиями, проблем у нас нет"

"Я был вынужден покинуть Лачын в семилетнем возрасте. Спустя 31 год я навсегда вернулся в свой город со своими детьми. Моя семья довольна созданными здесь условиями, проблем у нас нет".

Об этом карабахскому бюро Report сказал житель Лачына Хаял Джафаров

Бывший вынужденный переселенец рассказал о сложном периоде жизни для его большой семьи до возвращения на родную землю: "Мы трижды меняли место жительства, сначала поселились в Барде, потом переехали в Мингячевир, а в последующем - в Хырдалан. В нашей семье нас семеро, самому младшему сыну сейчас пять лет. Первый раз после освобождения Лачына я побывал здесь в прошлом году, и с тех пор мы всей семьей с нетерпением ждали возвращения на малую родину".

Глава семьи поблагодарил Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева и военнослужащих за освобождение земель от оккупации: "Я склоняю голову перед душами шехидов, отдавших жизни во имя освобождения наших земель. Сегодня я со своими детьми живу на этой земле, в Лачыне, в полной безопасности и без страха".