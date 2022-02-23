Житель Ходжалы: В тот день армяне убили моих родителей и еще 28 родственников

Армяне вошли в Ходжалы, предварительно открыв огонь из тяжелых артиллерийских установок и крупнокалиберного оружия.

Армяне вошли в Ходжалы, предварительно открыв огонь из тяжелых артиллерийских установок и крупнокалиберного оружия.

Об этом западному бюро Report рассказал свидетель Ходжалинской трагедии Шахин Азимов.

По его словам, в феврале 1992 года армяне при поддержке 366-го мотострелкового полка МО СССР со всех сторон окружили Ходжалы: "Армяне начали наступать, обстреливая город со всех сторон. Они убивали каждого, кто встречался им на пути, никого не щадили. Им было без разницы младенец ли это, женщина или старик. Сжигали дома. Мы с родителями решили идти в сторону Агдама. У нас не было иного выхода. Сотни безоружных, мирных жителей Ходжалы начали бежать в том же направлении. Среди них были женщины, дети и старики".

По словам очевидца трагедии, перейдя через Гаргарчай по горным тропам, в снежную, морозную погоду они достигли местечка Гарагая:

"Там стоящие в засаде армянские вооруженные отряды вновь обстреляли нас. Было темно, мы не видели, откуда стреляют. Нас непрерывно обстреливали пулями и снарядами. Там убили обоих моих родителей и еще 28 родственников. Среди них были дети трех и шести лет. В ту ночь было убито много мирных жителей Ходжалы".

Ш. Азимов подчеркнул, что этот день – большая трагедия, добавив, что пережитый ужас никогда не забудется:

"Для меня и других спасшихся было чудом выбраться из этой кровавой резни. Оттуда мы перешли в сторону Агдама. В тот день мы не смогли вместе с подмогой вернуться и забрать наших раненых и убитых. Мы пошли туда через два дня, 28 февраля, и забрали трупы родных. Их привезли в Агдам и похоронили на Аллее шехидов. Спустя некоторое время армяне оккупировали и Агдамский район, разрушили Аллею шехидов".

Ш.Азимов сказал, что после освобождения Агдама единственное утешение для него - навестить могилы родителей и близких:

"Да, армяне разрушили могилы, но я хотя бы смогу посетить земли, где похоронены мои родители. Именно это хоть как-то утешает меня".

Он добавил, что увиденное при совершенных армянами во время Отечественной войны обстрелах Гянджи напомнило пережитое в Ходжалы:

"Видя детей, потерявших обоих родителей в Гяндже, я видел себя. И моих обоих родителей убил враг, оставив сиротой. Это огромное горе. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Я мечтаю однажды вернуться в Ходжалы, в свой отчий край".