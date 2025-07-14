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Житель Ходжалы: Мы вернулись в свои дома ценой крови шехидов

Житель Ходжалы: Мы вернулись в свои дома ценой крови шехидов Возвращение бывших вынужденных переселенцев в свои дома далось ценой крови шехидов.
Карабах
14 июля 2025 г. 15:34
Житель Ходжалы: Мы вернулись в свои дома ценой крови шехидов

Возвращение бывших вынужденных переселенцев в свои дома далось ценой крови шехидов.

Об этом корреспонденту Report в Ходжалы сказал житель Садиг Нурмаммедов, вернувшийся сегодня на постоянное место жительства в ходжалинское село Тязябина.

Нурмаммедов отметил, что испытывает гордость и благодарность за сегодняшний день.

"Сегодня мы выражаем глубокую благодарность всем, кто подарил нам эту радость возвращения домой, мы благодарим Верховного главнокомандующего, и с уважением чтим память наших шехидов, отдавших свои жизни во имя освобождения земель. Сегодня мы вернулись на эти земли ценой крови наших шехидов. Я преклоняюсь перед матерями этих сынов. Мы в долгу перед ними за наше настоящее и будущее", - сказал Нурмаммедов.

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Версия на азербайджанском языке Xocalıya köçən sakin: Evimizə qayıdış şəhidlərin qanı bahasına başa gəlib

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