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Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края

Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края Сегодня я провожаю в Физули сына и внуков, но скоро отправлюсь туда и сам.
Карабах
7 сентября 2023 г. 07:26
Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края

Сегодня я провожаю в Физули сына и внуков, но скоро отправлюсь туда и сам.

Об этом сказал Report житель Физулинского района Иса Насиров.

Он отметил, что его переполняет чувство радости.

"Когда мы приехали в Баку, мой сын учился в первом классе, а теперь его же сын учится в восьмом. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, подаривших нам радость возвращения, желаю здоровья нашим гази", - подчеркнул И.Насиров.

Он добавил, что скоро и сам вернется в Физули.

Напомним, что сегодня еще 102 физулинца отправились в родные края в рамках программы Великого возвращения бывших вынужденных переселенцев.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli sakini: Oğlum və nəvələrimi yola salıram, özüm də oraya köçəcəyəm

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