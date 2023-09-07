Житель Физули поделился впечатлениями в преддверии возвращения в родные края

Сегодня я провожаю в Физули сына и внуков, но скоро отправлюсь туда и сам.

Сегодня я провожаю в Физули сына и внуков, но скоро отправлюсь туда и сам.

Об этом сказал Report житель Физулинского района Иса Насиров.

Он отметил, что его переполняет чувство радости.

"Когда мы приехали в Баку, мой сын учился в первом классе, а теперь его же сын учится в восьмом. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, подаривших нам радость возвращения, желаю здоровья нашим гази", - подчеркнул И.Насиров.

Он добавил, что скоро и сам вернется в Физули.

Напомним, что сегодня еще 102 физулинца отправились в родные края в рамках программы Великого возвращения бывших вынужденных переселенцев.