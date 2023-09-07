Житель Физули: Мы возвращаемся в родные края после 30-летней тоски

Когда я покидал Физули мне было 13-14 лет, теперь мы возвращаемся в родные края после 30-летней тоски.

Когда я покидал Физули мне было 13-14 лет, теперь мы возвращаемся в родные края после 30-летней тоски.

Об этом Report сказал житель Физулинского района Анар Гусейнов.

"Да упокоит Всевышний души наших шехидов, подаривших нам радость возвращения, желаю здоровья нашим гази. Пусть Аллах дарует долгих лет жизни нашему Верховному главнокомандующему, который положил конец нашей 30-летней тоске по родным краям. Я и моя семья в составе 7 человек возвращаемся в родной Физули. Меня переполняет чувство радости", - сказал А.Гусейнов.

Напомним, что сегодня еще 102 физулинца отправились в родные края в рамках программы Великого возвращения бывших вынужденных переселенцев.