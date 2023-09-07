О нас

Житель Физули: Мы возвращаемся в родные края после 30-летней тоски

Житель Физули: Мы возвращаемся в родные края после 30-летней тоски Когда я покидал Физули мне было 13-14 лет, теперь мы возвращаемся в родные края после 30-летней тоски.
Карабах
7 сентября 2023 г. 08:16
Житель Физули: Мы возвращаемся в родные края после 30-летней тоски

Когда я покидал Физули мне было 13-14 лет, теперь мы возвращаемся в родные края после 30-летней тоски.

Об этом Report сказал житель Физулинского района Анар Гусейнов.

"Да упокоит Всевышний души наших шехидов, подаривших нам радость возвращения, желаю здоровья нашим гази. Пусть Аллах дарует долгих лет жизни нашему Верховному главнокомандующему, который положил конец нашей 30-летней тоске по родным краям. Я и моя семья в составе 7 человек возвращаемся в родной Физули. Меня переполняет чувство радости", - сказал А.Гусейнов.

Напомним, что сегодня еще 102 физулинца отправились в родные края в рамках программы Великого возвращения бывших вынужденных переселенцев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Füzuli sakini: “Buradakı 30 illik qonşularımızı qoyub doğma yurdumuza qayıdırıq”

Экслюзивные новости

Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi