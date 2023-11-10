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Житель Агалы: В селе созданы рабочие места для вернувшихся жителей

Житель Агалы: В селе созданы рабочие места для вернувшихся жителей В селе Агалы созданы рабочие места и необходимые условия для работы людей
Карабах
10 ноября 2023 г. 13:19
Житель Агалы: В селе созданы рабочие места для вернувшихся жителей

В селе Агалы созданы рабочие места и необходимые условия для работы людей.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом сказал житель села, участник Карабахской войны Мохуббат Самедов.

Он отметил, что вернувшиеся в родное село спустя 30 лет жители довольны условиями, созданными для них государством: "Забота и внимание государства, созданные условия позволяют забыть о тех днях, когда мы были вынужденными переселенцами".

"Часть жителей села работает по своим специальностям, кто-то работает на сезонной работе. Рядом с нашим селом разбит интенсивный фруктовый сад, общая площадь которого составляет 100 га. В этом саду работают члены порядка 35 семей. Женщины где-то из 40 семей работают на швейной фабрике в Агалы", - рассказал житель села.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğalı sakini: “Kənddə insanların əmək fəaliyyəti üçün şərait yaradılıb”

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