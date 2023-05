Жирайр Липаритян: Если Армения не примет условия Азербайджана - возможна новая война

Новая война может вспыхнуть, если Армения не примет условия Азербайджана по мирному договору.

Как передает Report, об этом написано в Twitter Германского центра по Южному Кавказу со ссылкой на заявление советника первого президента Армении и переговорщика по Карабаху в 1991-1997 годах Жирайра Липаритяна.

"Карабах – не наш. В результате войны мы потеряли возможность что-либо говорить по Карабаху", - заявил Липаритян.