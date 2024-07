Женщины-саперы разминировали в Карабахе территорию площадью более 1 170 000 квадратных метров.

Как передает Report, об этом сообщила служба Европейской комиссии (FPI).

"Мы празднуем год деятельности отважных женщин-саперов в Азербайджане. Благодаря нашей поддержке от мин очищена территория площадью более 1 170 000 квадратных метров. Это означает безопасное возвращение на эти земли", - говорится в сообщении.