Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда

Сегодня был реализован очередной этап возвращения населения в село Агалы Зангиланского района, заново отстроенное на основе концепции "Умное село".
Как сообщила карабахскому бюро
"Меня переполняет чувство радости. Я приехала сюда навсегда. У меня большие планы на будущее. Жизнь вынужденного переселенца нелегка. Рада, что теперь мы свободны от этого бремени", - сказала она.
З.Мирзоева добавила, что прожила в Агалы до 12 лет: "Оккупировав наши земли, армяне не только оставили нас без крова, они также отняли наше детство".