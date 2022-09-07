Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда

Сегодня был реализован очередной этап возвращения населения в село Агалы Зангиланского района, заново отстроенное на основе концепции "Умное село".

Сегодня был реализован очередной этап возвращения населения в село Агалы Зангиланского района, заново отстроенное на основе концепции "Умное село".

Как сообщила карабахскому бюро Report вернувшаяся в родное село Зульфиназ Мирзоева, она переехала в село вместе с двумя детьми.

"Меня переполняет чувство радости. Я приехала сюда навсегда. У меня большие планы на будущее. Жизнь вынужденного переселенца нелегка. Рада, что теперь мы свободны от этого бремени", - сказала она.

З.Мирзоева добавила, что прожила в Агалы до 12 лет: "Оккупировав наши земли, армяне не только оставили нас без крова, они также отняли наше детство".