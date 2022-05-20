Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии

Шуша всегда была культурной столицей не только Азербайджана, но и всего Кавказского региона.

Шуша всегда была культурной столицей не только Азербайджана, но и всего Кавказского региона.

Об этом Report заявил учредитель и главный редактор французского новостного портала "Musulmans en France" Жан-Мишель Брюн.

"Можно увидеть последствия разрушений города, которым он подвергался на протяжении почти 30 лет оккупации. Очень важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии.

Остается вопрос: в какой Шуше азербайджанцы хотят жить? В старом или новом культурном городе? Я думаю, было бы хорошо, если будет представлено и то и другое: видеть вновь прекрасные культурные памятники, школы, крепость, но и сделать еще Шушу культурной столицей будущего", - заявил Брюн.