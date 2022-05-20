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Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии

Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии Шуша всегда была культурной столицей не только Азербайджана, но и всего Кавказского региона.
Карабах
20 мая 2022 г. 15:45
Жан-Мишель Брюн: Важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии

Шуша всегда была культурной столицей не только Азербайджана, но и всего Кавказского региона.

Об этом Report заявил учредитель и главный редактор французского новостного портала "Musulmans en France" Жан-Мишель Брюн.

"Можно увидеть последствия разрушений города, которым он подвергался на протяжении почти 30 лет оккупации. Очень важно восстановить настоящую Шушу - город музыки и поэзии.

Остается вопрос: в какой Шуше азербайджанцы хотят жить? В старом или новом культурном городе? Я думаю, было бы хорошо, если будет представлено и то и другое: видеть вновь прекрасные культурные памятники, школы, крепость, но и сделать еще Шушу культурной столицей будущего", - заявил Брюн.

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Версия на английском языке Jean-Michel Brun: Important to restore real Shusha - city of music & poetry
Версия на азербайджанском языке Fransa xəbər portalının rəhbəri: “Musiqi və poeziya şəhəri Şuşanı bərpa etmək vacibdir”

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