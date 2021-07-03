Боррель: Евросоюз будет играть более активную роль на Южном Кавказе

Южный Кавказ важен для Евросоюза с точки зрения транспортных коридоров, связывающих ЕС с Азией, а также с точки зрения диверсификации энергетических ресурсов

Южный Кавказ важен для Европейского союза с точки зрения транспортных коридоров, связывающих ЕС с Азией, а также с точки зрения диверсификации энергетических ресурсов. Мы должны увеличивать роль региона как связующего хаба.

Как передает Report, об этом написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье под названием "Зачем нужна большая вовлеченность ЕС в Южном Кавказе".

Боррель отметил, что государства-члены и партнеры ЕС ожидают, что Евросоюз будет играть более активную роль в урегулировании конфликтов в странах Восточного соседства.

"Я рад, что министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александр Шалленберг, Габриэлиус Ландсбергис и Богдан Ауреску, приняли мое приглашение и в кратчайшие сроки отправились в регион. Было очевидно, что Южный Кавказ в таком визите нуждается, чтобы поддержать повестку дня ЕС и развить недавние события и позитивные шаги со стороны Армении и Азербайджана", -заявил верховный представитель ЕС.

Боррель отметил, что главам трех государств Южного Кавказа было передано три основных послания:

ЕС стремится быть активным игроком, способствующим разрешению конфликтов в регионе;

ЕС готов развивать двусторонние отношения, поддерживая региональное сотрудничество и взаимосвязанность;

ЕС привержен инклюзивности и гибкости рамок политики Восточного партнерства.