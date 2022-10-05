Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона

После восстановления Агдам может стать движущей силой экономики региона.

После восстановления Агдам может стать движущей силой экономики региона.

Об этом Report заявила архитектор, директор британской компании Chapman Taylor, участница проходящего в Агдаме первого национального градостроительного форума Марселина Зелинска.

"Если будет нужно, мы с удовольствием предоставим наше видение города Агдама. Этому городу нужна сильная экономика, он может стать двигателем региона. В Агдаме должно быть много школ, университетов, бизнес-центров, чтобы привлекать молодежь. Это должен быть промышленный город, с развитым бизнесом", заявила Зелинска.