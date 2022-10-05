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Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона

Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона После восстановления Агдам может стать движущей силой экономики региона.
Карабах
5 октября 2022 г. 16:17
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона

После восстановления Агдам может стать движущей силой экономики региона.

Об этом Report заявила архитектор, директор британской компании Chapman Taylor, участница проходящего в Агдаме первого национального градостроительного форума Марселина Зелинска.

"Если будет нужно, мы с удовольствием предоставим наше видение города Агдама. Этому городу нужна сильная экономика, он может стать двигателем региона. В Агдаме должно быть много школ, университетов, бизнес-центров, чтобы привлекать молодежь. Это должен быть промышленный город, с развитым бизнесом", заявила Зелинска.

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Версия на английском языке Zielinska: Aghdam may become driving force of region’s economy
Версия на азербайджанском языке Zelinska: “Ağdam regionun iqtisadiyyatının hərəkətverici qüvvəsinə çevrilə bilər”

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