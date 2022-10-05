Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона

После восстановления Агдам может стать движущей силой экономики региона.
Об этом Report заявила архитектор, директор британской компании Chapman Taylor, участница проходящего в Агдаме первого национального градостроительного форума Марселина Зелинска.
"Если будет нужно, мы с удовольствием предоставим наше видение города Агдама. Этому городу нужна сильная экономика, он может стать двигателем региона. В Агдаме должно быть много школ, университетов, бизнес-центров, чтобы привлекать молодежь. Это должен быть промышленный город, с развитым бизнесом", заявила Зелинска.