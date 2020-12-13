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Заявление МИД о провокации армян в Ходжавенде

Заявление МИД о провокации армян в Ходжавенде В последние дни Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики проводит антитеррористическую операцию против террористических и диверсионных действий армянских вооруженных сил
Карабах
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13 декабря 2020 г. 17:48
Заявление МИД о провокации армян в Ходжавенде

В последние дни Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики проводит антитеррористическую операцию против террористических и диверсионных действий армянских вооруженных сил, оставшихся в лесной зоне вокруг поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана. Эти территории недавно были освобождены от длительной армянской оккупации Вооруженными силами Азербайджанской Республики. Подробная информация по данному вопросу содержится в совместном заявлении Службы государственной безопасности и Министерства обороны Азербайджана от 13 декабря.

Как передает Report, об этом заявило Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики.

"Претензии официального Еревана к Азербайджану безосновательны и неприемлемы. Провокация была совершена остатками армянских вооруженных сил. В свою очередь, правительство Азербайджана и российская миротворческая миссия принимают все необходимые меры для поддержания мира в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября".

Напомним, что Заявление, принятое в результате больших усилий, предусматривает полное прекращение огня и прекращение всех военных действий. Мы призываем Армению строго соблюдать требования трехсторонней декларации и воздерживаться от деструктивных действий, препятствующих ее реализации.

Азербайджан будет сотрудничать с российскими миротворцами и принимать соответствующие меры для обеспечения мира и безопасности в регионе», - сказали в МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN-dən ermənilərin Xocavənddə törətdikləri təxribatla bağlı etiraz

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