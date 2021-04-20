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Заявление Ангелы Меркель по Карабаху: Следует уважать территориальную целостность государств

Заявление Ангелы Меркель по Карабаху: Следует уважать территориальную целостность государств Эти законы должны применяться в случае угрозы миру
Карабах
20 апреля 2021 г. 13:30
Заявление Ангелы Меркель по Карабаху: Следует уважать территориальную целостность государств

"Когда нет уважения к суверенитету и территориальной целостности государств, как в случае с Нагорным Карабахом, должны применяться нормы международного права".

Как сообщает французское бюро Report, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы посредством видеоконференции.

"Важно соблюдать законы, принятые совместно. Эти законы должны применяться в случае угрозы миру. Эти законы должны применяться, когда нет уважения к суверенитету и территориальной целостности государств. Можно привести пример Нагорного Карабаха. В это время Совет Европы должен играть важную роль. Все институты Совета Европы должны сотрудничать друг с другом в этом деле", - сказала Меркель.

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Версия на английском языке Angela Merkel: Sovereignty and territorial integrity of states should be respected
Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Angela Merkeldən Qarabağ açıqlaması: "Dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət olunmalıdır"

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