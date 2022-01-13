Завуалированные послания в речи президента: возвращение в Западный Азербайджан станет реальностью

"Рано или поздно Зангезурский коридор откроется. Это лучший путь и для Армении. Именно Иреван более всех пострадает от закрытия этого коридора”.

Рано или поздно идея Зангезурского коридора реализуется, это лучший путь и для Армении, так как именно Ереван более всего страдает от отсутствия такой транспортной коммуникации.

Такое мнение Report высказал политолог Габиль Гусейнли.

“Во вчерашнем интервью президента Ильхама Алиева прозвучало много смелых идей. Глава государства настроил нас на новые цели, напомнив, что Зангезур был передан Армении в 1920 году, то есть после большевизации Азербайджана. Упоминая исторические топонимы, Ильхам Алиев в некотором роде освежил память азербайджанского народа, заставив поверить, что мы вернемся на наши исконные земли - в Западный Азербайджан",- сказал политолог.

Президент отметил, что его корни связаны с Зангезуром, и дипломатическим языком выразил свою тоску по этому краю, сказал Гусейнли, добавив, что это дает надежду на возвращение в Западный Азербайджан.

"Как вы знаете, президент дал армянам полгода на мирные инициативы. Армяне хотят привлечь ОДКБ, спровоцировав столкновения на границе. Таким образом, они хотят внести раздор в отношения между Россией и Азербайджаном. Но глава государства дал понять, что все это несбыточные планы. Потому что война уже закончилась, и противник должен признать нашу территориальную целостность без каких-либо предусловий. Если этого не произойдет, мы вновь озвучим наши права на свои исконные земли. Глава государства заявил, что совместно с Турцией мы не допустим какой-либо деструктивной деятельности в регионе”, - сказал Гусейнли.

Гусейнли подчеркнул, что президент обстоятельно проанализировал деятельность российских миротворцев. “Вчера президент коснулся деятельности миротворцев и четко указал на недостатки в работе российских военных. Он отметил, что в Лачынском коридоре мы имеем возможность осуществлять мониторинг в нескольких направлениях. И особо подчеркнул один момент: миротворцы спокойно пропускают машины, следующие в нагорную часть Карабаха, а выезжающие подвергаются строгому досмотру. Таким образом создаются искусственные препятствия. То есть, даже если население нагорной части Карабаха хочет уехать из-за бедности и плохих условий жизни, миротворцы не позволяют сделать это. Все это говорит о том, что миротворцы не выполняют свою миссию, а всеми силами стараются удержать граждан армянской национальности здесь", - сказал политолог.

Таким образом, в случае возникновения проблем с открытием Зангезурского коридора все эти вопросы дадут основание заблокировать Лачынский коридор, подытожил он.