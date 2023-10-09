Завтра в Шуше начнет работу заседание Совета министров стран-членов ОЭС

Завтра в азербайджанском городе Шуша начнется 27-е заседание Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Завтра в азербайджанском городе Шуша начнется 27-е заседание Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Report, в мероприятии примут участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и главы МИД стран-членов Организации экономического сотрудничества.

На заседании будут обсуждены итоги деятельности в 2023 году и текущие вопросы повестки дня ОЭС.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества является региональной межправительственной экономической структурой, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Азербайджан является членом ОЭС с 1992 года.