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Завтра в Шуше начнет работу заседание Совета министров стран-членов ОЭС

Завтра в Шуше начнет работу заседание Совета министров стран-членов ОЭС Завтра в азербайджанском городе Шуша начнется 27-е заседание Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Карабах
9 октября 2023 г. 23:35
Завтра в Шуше начнет работу заседание Совета министров стран-членов ОЭС

Завтра в азербайджанском городе Шуша начнется 27-е заседание Совета министров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как передает Report, в мероприятии примут участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и главы МИД стран-членов Организации экономического сотрудничества.

На заседании будут обсуждены итоги деятельности в 2023 году и текущие вопросы повестки дня ОЭС.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества является региональной межправительственной экономической структурой, в которую входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Азербайджан является членом ОЭС с 1992 года.

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