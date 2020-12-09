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Завтра на площади Азадлыг пройдет парад Победы

Завтра на площади Азадлыг пройдет парад Победы Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в параде Победы
Карабах
9 декабря 2020 г. 09:51
Завтра на площади Азадлыг пройдет парад Победы

10 декабря состоится военный парад, посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне.

Личный состав Азербайджанской Армии завершил подготовку к параду, сообщает Report.

На военном параде, который будет проведен на площади Азадлыг, примут участие более 3 тысячи военнослужащих. Будет продемонстрировано до 150 единиц техники, в том числе новейшая принятая на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера.

Военнослужащие Вооруженных сил Турции примут участие в параде.

На параде также будет продемонстрирована часть вражеской военной техники, захваченной Азербайджанской армией во время Отечественной войны.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в параде Победы.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Azadlıq meydanında Qələbə paradı keçiriləcək

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