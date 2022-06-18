Завершился визит путешественников на освобождённые территории

Состоялась пресс-конференция по итогам визита путешественников на освобождённые территории.

Состоялась пресс-конференция по итогам визита путешественников на освобождённые территории.

Как передает Report, путешественники из 10 стран за три дня посетили Ходжавенд, Агдам, Шушу, Кяльбяджар, Зянгилан, Лачин, Физули.

Чарльз Вилли из Сан-Франциско, который является учредителем сообщества Most Traveled People, отвечая на вопрос Report сказал, что за три дня они увидели как много сделано, но все еще требуется очень много работы над инфраструктурой. Первое, что мы предлагаем - это реконструкция дорог. Природа и потенциал этого региона очень велик. Меня покорили аэропорты, но больше всего удивил тот факт, что в Лачине, в такой горной местности, будет аэропорт. Также было отмечено, что Карабах это прекрасное место для хайкинга.

Угур Демирджан из Турции заявил, что очень счастлив, что посетил Карабах. «Мы ждем окончания строительства Зангезурского коридора, после которого ожидается поток туристов из Турции в Азербайджан. Война это трагедия, но это возможность создать прекрасное. Я видел вандализм в Карабахе, это устрашает. Особенно устрашает Агдам. Я даже предложил оставить так как есть, чтобы люди посетили и это стало примером вандализма для будущих поколений», - заявил он.

Путешественник Лии Абмамонте из Нью-Йорка в свою очередь сказал, что аэропорт в Физули и строящийся аэропорт в Зангилане очень впечатляет. «Туда нужны регулярные рейсы. Я очень ценю и удивлен темпом восстановления. То как вы это восстанавливаете очень впечатляет», - добавил он.

Все путешественники представляют сообщество Most Traveled People, общее число членов сообщества насчитывает 20 тыс человек.