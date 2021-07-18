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Завершилась первая «Неделя дипломатии»

Завершилась первая «Неделя дипломатии» Прошла первая «Неделя дипломатии» на тему «44-дневная Отечественная война и послевоенная внешняя политика Азербайджана», совместно организованная Министерством иностранных дел Азербайджана и Университетом АДА.
Карабах
18 июля 2021 г. 16:13
Завершилась первая «Неделя дипломатии»

Прошла первая «Неделя дипломатии» на тему «44-дневная Отечественная война и послевоенная внешняя политика Азербайджана», совместно организованная Министерством иностранных дел Азербайджана и Университетом АДА.

Как сообщили Report в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, "Неделю дипломатии", которая прошла с участием представителей действующих в Азербайджане волонтерских организаций и движений, планируется продолжить и на следующей неделе. В целях информирования в течение двух недель участников о внешней политике Азербайджана в период Отечественной войны, а также об исторической Победе славной Азербайджанской армии во главе с победоносным Верховным главнокомандующим предусмотрено проведение встреч с гостями высокого уровня.

На официальной церемонии открытия, которая состоялась 12 июля, в рамках первого дня проекта проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде выступил с приветственной речью. На церемонии открытия в качестве главного гостя выступил помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Во второй день проекта, 13 июля, были заслушаны лекция заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики Халафа Халафова и выступление посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи. Кроме этого, в рамках второго дня проекта было организовано посещение Музея военной истории Азербайджана при Министерстве обороны Азербайджана. В рамках визита участники "Недели дипломатии" ознакомились с экспонатами разных периодов истории Азербайджанской армии, прослушали выступления официальных лиц минобороны и участников Отечественной войны. Участники также посмотрели созданный Министерством обороны короткометражный фильм, посвященный исторической победе в Отечественной войне.

В третий день проекта участники встретились с министром культуры Анаром Керимовым. В этот день состоялась и онлайн-встреча с постоянным представителем Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО Эльманом Абдуллаевым.

15 июля - в четвертый день проекта прошли встречи с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым, послом Пакистана в Азербайджане Билалом Хайе и генеральным консулом Азербайджана в городе Лос-Анджелес США Насими Агаевым.

В пятый день проекта - 16 июля - были заслушаны выступления исполнительного директора Баку медиа-центра Ормана Алиева, сценариста и редактора Баку медиа-центра Мусаллима Гасанова. Затем вместе с руководством и сотрудниками Баку медиа-центра состоялся просмотр подготовленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева фильма «Вечная командировка», руководителем проекта и главным продюсером которого является Арзу Алиева.

В шестой день проекта - 17 июля - состоялась встреча с помощником Президента Азербайджанской Республики – заведующим отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмаром Мовсумовым. В тот же день состоялась встреча с послом Азербайджана в Хорватии Фахраддином Гурбановым.

В ходе встреч, проведенных в течение недели, гости «Недели дипломатии» ответили на многочисленные вопросы волонтеров.

Участники проекта в выходные дни устроили пикник в парке Университета АДА.

Предусмотрено продолжение проекта на следующей неделе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDiplomatiya həftəsinin ilk həftəsi baş tutub

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