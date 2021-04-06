О нас
Report Georgia
Аудио новости

Завершен I этап мониторинга запасов минерального сырья на освобожденных землях

Завершен I этап мониторинга запасов минерального сырья на освобожденных землях Нанесенный армянами ущерб на большей части территории освобожденных районов был оценен на начальном этапе
Карабах
6 апреля 2021 г. 17:44
Завершен I этап мониторинга запасов минерального сырья на освобожденных землях

"Первый этап работы по мониторингу запасов минерального сырья на освобожденных территориях уже завершен. Ущерб будет оценен на следующем этапе".

Как сообщает Report, об этом начальник геологоразведочной службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев заявил в ходе трансляции выпуска "Часа эксперта" в социальных сетях.

Представитель министерства отметил, что нанесенный армянами ущерб на большей части территории освобожденных районов был оценен на начальном этапе: "Далее будет проведена оценка по специальной методике и определены наши остаточные запасы. Министерство осуществляет широкую деятельность в этом направлении".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə mineral xammal ehtiyatlarının monitorinqinin birinci mərhələsi bitib

Новости партнеров

Самое важное

На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Делегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети
ФотоДелегация ОИС совершила намаз в агдамской Джума-мечети
6 апреля 2021 г. 13:50
Начался визит в Агдам представителей Контактной группы ОИС
ФотоНачался визит в Агдам представителей Контактной группы ОИС
6 апреля 2021 г. 12:17
Похоронен еще один шехид Отечественной войны
Похоронен еще один шехид Отечественной войны
6 апреля 2021 г. 11:55
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
6 апреля 2021 г. 11:42
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном
Эрдоган ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Азербайджаном
6 апреля 2021 г. 09:36
В Азербайджане арестованы еще два генерала
В Азербайджане арестованы еще два генерала
5 апреля 2021 г. 19:59
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными в НАНА нарушениями
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи с выявленными в НАНА нарушениями
5 апреля 2021 г. 18:52
Президент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Заура Микаилова в видеоформате
5 апреля 2021 г. 17:00
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi