Завершен I этап мониторинга запасов минерального сырья на освобожденных землях

"Первый этап работы по мониторингу запасов минерального сырья на освобожденных территориях уже завершен. Ущерб будет оценен на следующем этапе".
Как сообщает Report, об этом начальник геологоразведочной службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев заявил в ходе трансляции выпуска "Часа эксперта" в социальных сетях.
Представитель министерства отметил, что нанесенный армянами ущерб на большей части территории освобожденных районов был оценен на начальном этапе: "Далее будет проведена оценка по специальной методике и определены наши остаточные запасы. Министерство осуществляет широкую деятельность в этом направлении".