Завершается строительство новой автодороги в обход города Лачин

Строительство дороги в обход города Лачин является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению главы государства в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Строительство дороги в обход города Лачин является одним из проектов дорожной инфраструктуры, реализуемых по поручению главы государства в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Как сообщили Report в Государственной агентстве автомобильных дорог Азербайджана, строительство дороги подходит к концу.

В соответствии со "Строительными нормами и правилами" укладывается асфальтобетонное покрытие, на участках, где завершены работы по асфальтированию, ставятся горизонтальные линии разметки, в необходимых местах устанавливаются дорожные знаки и защитные ограждения.

Завершено строительство четырехарочного моста протяженностью 149,5 метра, шириной 13,5 метра на 22-м километре дороги, а также строительство искусственных установок, бетонных кюветов и др.

На территорию привлечена необходимая рабочая сила для завершения строительства дороги в ближайшее время.

Строительство новой автодороги в обход города Лачин протяженностью 32 километра началось в июле 2021 года. Ширина проезжей части трехполосной на эстакадах и двухполосной на остальных участках дороги составляет 7-10,5 метра, дорожного полотна – 12-15 метров, плечевых участков - 2x2.5 (5 м).