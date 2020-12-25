Завершается разминирование северной окраины Ханкенди

Инженерные подразделения миротворческих сил России завершают разминирование северной окраины Ханкенди.

Инженерные подразделения миротворческих сил России завершают разминирование северной окраины Ханкенди.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.

"Специалистами Международного противоминного центра минобороны России продолжается работа по разминированию территории Карабаха. Инженерные подразделения российских миротворческих сил завершают разминирование северной окраины Ханкенди", - говорится в сообщении.

Всего за время операции миротворцы разминировали более 280 гектаров местности, около 107 километров дорог, 452 домостроения, обнаружили и обезвредили более 9 тысяч взрывоопасных предметов.

Ранее, офицер группы разминирования Виталий Мороз скончался от полученных ранений после подрыва взрывного устройства в районе города Шуша.