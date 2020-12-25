Завершается разминирование северной окраины Ханкенди

Инженерные подразделения миротворческих сил России завершают разминирование северной окраины Ханкенди.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.
"Специалистами Международного противоминного центра минобороны России продолжается работа по разминированию территории Карабаха. Инженерные подразделения российских миротворческих сил завершают разминирование северной окраины Ханкенди", - говорится в сообщении.
Всего за время операции миротворцы разминировали более 280 гектаров местности, около 107 километров дорог, 452 домостроения, обнаружили и обезвредили более 9 тысяч взрывоопасных предметов.
Ранее, офицер группы разминирования Виталий Мороз скончался от полученных ранений после подрыва взрывного устройства в районе города Шуша.