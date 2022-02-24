Завершается подготовка в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида

В парке на проспекте Ходжалы Хатаинского района Баку, где расположен памятник "Крик матери", завершается подготовка в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В парке на проспекте Ходжалы Хатаинского района Баку, где расположен памятник "Крик матери", завершается подготовка в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Об этом Report рассказал заведующий отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов исполнительной власти Хатаинского района Панах Иманов.

По его словам, на проспекте проведены благоустроительные, очистительные работы, посажены новые цветы.

Завотделом отметил, что на территории посажено более 50 тыс. сезонных цветов и декоративных кустарников: "Обновлено зеленое покрытие парка. Вокруг и внутри парка обновлены непригодные каменные плиты, восстановлено освещение, отремонтированы навесы. Очищен фасад зданий вдоль проспекта Ходжалы, вымыты тротуары. На проспекте Ходжалы, улицах Юсифа Сафарова, Афиаддина Джалилова высаживаются цветы и декоративные кустарники. Вдоль дороги на стенах и фасадах зданий размещены баннеры, отражающие кровавую трагедию".

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные формирования с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в осажденном городе около 2 500 ходжалинцев покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

В 1994 году по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева Милли Меджлис принял специальное постановление и 26 февраля было объявлено Днем Ходжалинского геноцида и национального траура.

В Хатаинском районе Баку в память о жертвах Ходжалинского геноцида установлен памятник "Крик матери".