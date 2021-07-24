Зарубежные журналисты посетили Агдам

Группа зарубежных журналистов посетила освобожденный от армянской оккупации город Агдам.

Группа зарубежных журналистов посетила освобожденный от армянской оккупации город Агдам.

Как сообщает Report, журналисты из Бразилии, Колумбии, Мексики и Великобритании своими глазами смогли увидеть все разрушения. Они посетили Джума-мечеть в Агдаме, ознакомилась с последствиями армянского вандализма - разрушенными зданиями Музея хлеба и Драматического театра, побывала в комплексе "Имарет", в котором находится дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана.

Мексиканский журналист, ведущий на государственном телевизионном канале Canal Once, канале ABC Федерико Ламонт, побывав у разрушенных останков Агдамского драматического театра заявил, что они напомнили ему увиденное в Мемориальном музее мира в Хиросиме, где он побывал, чтобы подготовить репортаж о тех событиях.

"Армяне украли землю азербайджанцев, уничтожая все, что на ней находилось. Тех, кто совершили эти преступления, должны подвергнуться суду и быть осуждены не только ЮНЕСКО за уничтожение культурных памятников, но и трибуналом в Гааге. Это позволит восстановить историческую справедливость",- заявил Ф. Ламонт.

Зарубежных журналистов также проинформировали о работах по восстановлению города Агдам. В настоящее время готовится план города, после его утверждения будет объявлен тендер. Планируется, что в восстановленном Агдаме будут проживать порядка 100 тыс. человек. Общая территория города составит порядка 1750 га, из них 862 га придутся на постройки, 334 га - на парки и открытые пространства, 530 га - на улицы и проспекты.

В Агдаме будет возведена современная инфраструктура по концепции "умного города", функционировать эко транспорт, в том числе трамвай, будет создано порядка 79 км велодорожек. Будут разбиты 4 больших парка, 23 городских, в целом "зеленая" зона составит 20 процентов от территории города. Однако приоритетом на нынешнем этапе является восстановление исторических объектов при помощи Министерства культуры Азербайджана.