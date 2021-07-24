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Зарубежные журналисты посетили Агдам

Зарубежные журналисты посетили Агдам Группа зарубежных журналистов посетила освобожденный от армянской оккупации город Агдам.
Карабах
24 июля 2021 г. 16:20
Зарубежные журналисты посетили Агдам

Группа зарубежных журналистов посетила освобожденный от армянской оккупации город Агдам.

Как сообщает Report, журналисты из Бразилии, Колумбии, Мексики и Великобритании своими глазами смогли увидеть все разрушения. Они посетили Джума-мечеть в Агдаме, ознакомилась с последствиями армянского вандализма - разрушенными зданиями Музея хлеба и Драматического театра, побывала в комплексе "Имарет", в котором находится дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана.

Мексиканский журналист, ведущий на государственном телевизионном канале Canal Once, канале ABC Федерико Ламонт, побывав у разрушенных останков Агдамского драматического театра заявил, что они напомнили ему увиденное в Мемориальном музее мира в Хиросиме, где он побывал, чтобы подготовить репортаж о тех событиях.

"Армяне украли землю азербайджанцев, уничтожая все, что на ней находилось. Тех, кто совершили эти преступления, должны подвергнуться суду и быть осуждены не только ЮНЕСКО за уничтожение культурных памятников, но и трибуналом в Гааге. Это позволит восстановить историческую справедливость",- заявил Ф. Ламонт.

Зарубежных журналистов также проинформировали о работах по восстановлению города Агдам. В настоящее время готовится план города, после его утверждения будет объявлен тендер. Планируется, что в восстановленном Агдаме будут проживать порядка 100 тыс. человек. Общая территория города составит порядка 1750 га, из них 862 га придутся на постройки, 334 га - на парки и открытые пространства, 530 га - на улицы и проспекты.

В Агдаме будет возведена современная инфраструктура по концепции "умного города", функционировать эко транспорт, в том числе трамвай, будет создано порядка 79 км велодорожек. Будут разбиты 4 больших парка, 23 городских, в целом "зеленая" зона составит 20 процентов от территории города. Однако приоритетом на нынешнем этапе является восстановление исторических объектов при помощи Министерства культуры Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏcnəbi jurnalistlər Ağdamda olub

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