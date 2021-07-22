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Зарубежные журналисты побывали на разрушенном армянами кладбище в Джебраиле

Зарубежные журналисты побывали на разрушенном армянами кладбище в Джебраиле Группа журналистов из стран Южной Америки посетила освобожденный от армянской оккупации Джебраил.
Карабах
22 июля 2021 г. 14:51
Зарубежные журналисты побывали на разрушенном армянами кладбище в Джебраиле
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Группа журналистов из стран Южной Америки посетила освобожденный от армянской оккупации Джебраил.

Как сообщает Report, представители ведущих изданий и телеканалов Мексики, Колумбии, Бразилии и Аргентины ознакомились с ходом работ по разминированию на оккупированных территориях, а также смогли своими глазами увидеть разрушения в Джебраиле и посетить разрушенное армянами кладбище недалеко от этого города.

Кладбище фактически сравняли с землей, почти все надгробные плиты разбиты, могилы разрыты.

Кроме того, вся близлежащая зона заминирована, поэтому в целях безопасности передвигаться по этой местности, разрешается по строго отведенной тропе.

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