Зарубежные журналисты побывали на разрушенном армянами кладбище в Джебраиле

Группа журналистов из стран Южной Америки посетила освобожденный от армянской оккупации Джебраил.

Группа журналистов из стран Южной Америки посетила освобожденный от армянской оккупации Джебраил.

Как сообщает Report, представители ведущих изданий и телеканалов Мексики, Колумбии, Бразилии и Аргентины ознакомились с ходом работ по разминированию на оккупированных территориях, а также смогли своими глазами увидеть разрушения в Джебраиле и посетить разрушенное армянами кладбище недалеко от этого города.

Кладбище фактически сравняли с землей, почти все надгробные плиты разбиты, могилы разрыты.

Кроме того, вся близлежащая зона заминирована, поэтому в целях безопасности передвигаться по этой местности, разрешается по строго отведенной тропе.