Зарубежные журналисты побывали на разрушенном армянами кладбище в Джебраиле

Группа журналистов из стран Южной Америки посетила освобожденный от армянской оккупации Джебраил.
Как сообщает Report, представители ведущих изданий и телеканалов Мексики, Колумбии, Бразилии и Аргентины ознакомились с ходом работ по разминированию на оккупированных территориях, а также смогли своими глазами увидеть разрушения в Джебраиле и посетить разрушенное армянами кладбище недалеко от этого города.
Кладбище фактически сравняли с землей, почти все надгробные плиты разбиты, могилы разрыты.
Кроме того, вся близлежащая зона заминирована, поэтому в целях безопасности передвигаться по этой местности, разрешается по строго отведенной тропе.