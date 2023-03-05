Зарубежные журналисты проинформированы об акции на дороге Ханкенди-Лачын

На участок дороги Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, прибыли представители зарубежных СМИ.

На участок дороги Ханкенди-Лачын, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана, прибыли представители зарубежных СМИ.

Как сообщает с места проведения акции сотрудник Report , журналисты были проинформированы о причинах, по которым проводится акция.

Представители иностранных СМИ делают съёмки на территории, где собрались демонстранты, протестующие скандируют лозунги, призывающие к защите окружающей среды.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается уже 84 дня.