Зарубежные путешественники посетили Агдам

Находящиеся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана зарубежные путешественники прибыли в Агдам.

Зарубежные путешественники посетили освобожденный от оккупации город Агдам.

Как сообщает Report, они ознакомились со зверствами, совершенными армянами в Агдаме, осмотрели гражданские объекты, религиозные и культурно-исторические памятники, разрушенные во время оккупации, в том числе посетили комплекс "Имарет".

Здесь находились могилы основателя Карабахского ханства Панахали хана и правителей ханства в различные годы - Ибрагимхалил хана и его сына Мехдигулу хана, а также могила дочери Мехдигулу хана Хуршидбану Натаван. На этом кладбище похоронены и другие выдающиеся потомки карабахских ханов. Однако после оккупации города Агдам кладбище также подверглось вандализму со стороны армян. Армянские вандалы разрушили могилу Ибрагимхалил хана и надгробный памятник Хуршидбану Натаван – дочери последнего правителя Карабаха Мехдигулу хана Джаваншира.

16:53

Находящиеся с визитом на освобожденных территориях Азербайджана зарубежные путешественники прибыли в Агдам.

Как сообщает Report, гости ознакомятся с масштабами разрушения города во время армянской оккупации.

Их также проинформировали о минировании территорий армянскими ВС и проводимых здесь операциях по очистке от мин.

Напомним, что с сегодняшнего дня начался трехдневный визит около 40 иностранных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур. В первый день они побывают в Шуше и Агдаме, во второй ознакомятся с Физули и Ходжавендом, а в третий, 10 сентября, посетят Зангилан (село Агалы) и Джебраил (Худафаринский мост).