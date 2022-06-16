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Зарубежные путешественники посетили Шушу

Зарубежные путешественники посетили Шушу Группа зарубежных путешественников и тревел-блогеров из ряда стран мира посетила Шушу.
Карабах
16 июня 2022 г. 13:59
Зарубежные путешественники посетили Шушу

Группа зарубежных путешественников и тревел-блогеров из ряда стран мира посетила Шушу.

Как сообщает Report, они побывали на центральной площади города, где установлены расстрелянные памятники известным личностям Азербайджана - Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли.

Далее они посетили дом Хуршидбану Натаван, а также крепостные стены Шуша галасы и Джыдыр Дюзю.

Путешественникам рассказали об истории города, они смогли своими глазами увидеть все разрушения, которым подверглась Шуша в ходе армянской оккупации, а также ознакомиться с ходом работ по восстановлению.

Напомним, сегодня началась поездка группы известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В ней принимают участие 24 всемирно известных путешественника из 10 стран мира – Дании, Германии, США, Сингапура, Украины, Турции, Испании, Венгрии, Индии и Швеции.

Далее путешественники посетят Агдам, Кяльбаджар и Лачын.

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Версия на английском языке ФотоForeign travelers visit Azerbaijan’s Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici səyyahlar Şuşa şəhərinə səfər edib

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