Зарубежные путешественники посетили Шушу

Группа зарубежных путешественников и тревел-блогеров из ряда стран мира посетила Шушу.

Группа зарубежных путешественников и тревел-блогеров из ряда стран мира посетила Шушу.

Как сообщает Report, они побывали на центральной площади города, где установлены расстрелянные памятники известным личностям Азербайджана - Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли.

Далее они посетили дом Хуршидбану Натаван, а также крепостные стены Шуша галасы и Джыдыр Дюзю.

Путешественникам рассказали об истории города, они смогли своими глазами увидеть все разрушения, которым подверглась Шуша в ходе армянской оккупации, а также ознакомиться с ходом работ по восстановлению.

Напомним, сегодня началась поездка группы известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В ней принимают участие 24 всемирно известных путешественника из 10 стран мира – Дании, Германии, США, Сингапура, Украины, Турции, Испании, Венгрии, Индии и Швеции.

Далее путешественники посетят Агдам, Кяльбаджар и Лачын.