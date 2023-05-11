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Зарубежные путешественники посетили Агдам

Зарубежные путешественники посетили Агдам Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) сегодня посетила Агдам.
Карабах
11 мая 2023 г. 16:55
Зарубежные путешественники посетили Агдам

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) сегодня посетила Агдам.

Как передает Report, известные путешественники из скандинавских стран своими глазами увидели все свидетельства вандализма армян, а также ознакомились с ходом восстановительных работ в Агдаме.

Делегация из более чем 30 путешественников организации "Клуб 100" (Club 100) сегодня прибыла в Карабах и Восточный Зангезур. Прибывшие из Швеции путешественники за три дня посетят освобожденные территории Азербайджана, где ознакомятся с разрушениями, совершенными Арменией в ходе оккупации, а также с ходом восстановительных работ.

За последние 2 года Карабах и Восточный Зангезур посетили представители основных международных клубов путешественников - Etic, MTP, TCC, NomadMania и Турецкого клуба путешественников. Нынешняя поездка - 7-ая по счету.

Эта поездка в рамках так называемого "темного туризма" имеет важное значение для повышения осведомленности в мире о ситуации на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

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Версия на английском языке Foreign travelers visit Aghdam

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