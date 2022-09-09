О нас

Зарубежные путешественники ознакомились с центром города Физули

Зарубежные путешественники ознакомились с центром города Физули В рамках поездки зарубежных путешественников в Физулинский и Ходжавендский районы гости ознакомились с центром города Физули, разрушенным в период армянской оккупации.
Карабах
9 сентября 2022 г. 11:23
Зарубежные путешественники ознакомились с центром города Физули

В рамках поездки зарубежных путешественников в Физулинский и Ходжавендский районы гости ознакомились с центром города Физули, разрушенным в период армянской оккупации.

Как передает сотрудник Report, путешественникам была предоставлена информация о минной опасности на освобожденных территориях, о строительных и восстановительных работах, проводимых на этих землях.

В Ходжавадском районе путешественники ознакомились с Азыхской пещерой, считающейся одним из древнейших мест поселения человека.

Трехдневный визит около 40 зарубежных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур начался 8 сентября. В первый день путешественники ознакомились с Шушой и Агдамским районом, во второй - с Физулинским и Ходжавендским районами, а 10 сентября посетят Зангиланский район (село Агалы) и Джабраильский район (Худаферинский мост).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоInternational travelers view center of Fuzuli
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyyahlar Füzuli şəhərinin mərkəzi ilə tanış olublar

Самое важное

Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II
9 сентября 2022 г. 10:35
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
8 сентября 2022 г. 22:13
Президент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
ФотоПрезидент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
8 сентября 2022 г. 14:04
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
8 сентября 2022 г. 09:25
В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
ФотоВ Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
7 сентября 2022 г. 15:36
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
7 сентября 2022 г. 11:57
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
7 сентября 2022 г. 11:53
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
7 сентября 2022 г. 11:10
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
7 сентября 2022 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi