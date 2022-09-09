Зарубежные путешественники ознакомились с центром города Физули

В рамках поездки зарубежных путешественников в Физулинский и Ходжавендский районы гости ознакомились с центром города Физули, разрушенным в период армянской оккупации.

В рамках поездки зарубежных путешественников в Физулинский и Ходжавендский районы гости ознакомились с центром города Физули, разрушенным в период армянской оккупации.

Как передает сотрудник Report, путешественникам была предоставлена информация о минной опасности на освобожденных территориях, о строительных и восстановительных работах, проводимых на этих землях.

В Ходжавадском районе путешественники ознакомились с Азыхской пещерой, считающейся одним из древнейших мест поселения человека.

Трехдневный визит около 40 зарубежных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур начался 8 сентября. В первый день путешественники ознакомились с Шушой и Агдамским районом, во второй - с Физулинским и Ходжавендским районами, а 10 сентября посетят Зангиланский район (село Агалы) и Джабраильский район (Худаферинский мост).