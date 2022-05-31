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Зарубежные дипломаты побывали на месте трагедии в автомобильном тоннеле Кяльбаджар -Лачын

Зарубежные дипломаты побывали на месте трагедии в автомобильном тоннеле Кяльбаджар -Лачын Зарубежные дипломаты побывали на месте трагедии в автомобильном тоннеле Кяльбаджар -Лачын.
Карабах
31 мая 2022 г. 14:58
Зарубежные дипломаты побывали на месте трагедии в автомобильном тоннеле Кяльбаджар -Лачын

Зарубежные дипломаты побывали на месте трагедии в автомобильном тоннеле Кяльбаджар -Лачын.

Как передает Report, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев рассказал дипломатам о произошедшей тут трагедии, когда множество азербайджанцев были убиты армянами при попытке покинуть Кяльбаджар.

Послы и военные атташе также выслушали рассказы о тех событиях автора документальных телевизионных фильмов на эту тему и Башлыбельской резни Вусалы Мамедовой и свидетеля трагедии в тоннеле Кяльбаджар -Лачын Рамиля Гусейнова.

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса сегодня прибыли в Кяльбаджар. В поездке принимают участие более 80 дипломатов и военных атташе из более чем 50 стран и 10 международных организаций.

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Версия на английском языке ФотоForeign diplomats visit site of tragedy in Kalbajar-Lachin road tunnel

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