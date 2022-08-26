О нас

Зарубежные дипломаты и военные атташе ознакомились с разрушениями в Физули

Зарубежные дипломаты и военные атташе ознакомились с разрушениями в Физули Прибывшие на освобожденные территории дипломаты из Анкары, также аккредитованные в Азербайджане, побывали в центре города Физули, практически уничтоженном за годы армянской оккупации.
Карабах
26 августа 2022 г. 17:20
Зарубежные дипломаты и военные атташе ознакомились с разрушениями в Физули

Прибывшие на освобожденные территории дипломаты из Анкары, также аккредитованные в Азербайджане, побывали в центре города Физули, практически уничтоженном за годы армянской оккупации.

Как передает Report, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов отметил, что место, где они стоят, был центром когда-то цветущего города, но в результате оккупации от него остались лишь руины.

Также спецпредставитель президента рассказал о ведущихся в Физули восстановительных работах.

Э. Гусейнов заявил, что при восстановлении города в его центре часть руин будет сохранена и законсервирована. На этом месте будет создан музей, который продемонстрирует все разрушения , которым был подвержен город в ходе оккупации.

Также, по его словам, в настоящее время строится новая дорога из Физули в Шушу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar və hərbi attaşelər Füzulidəki dağıntılarla tanış olublar
Версия на английском языке ФотоForeign diplomats, military attaches see destruction in Azerbaijan's Fuzuli

Самое читаемое

В Днепре слышны мощные взрывы
В Днепре слышны мощные взрывы
20 августа 2022 г. 11:11
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
В Баку столкнулись мотоцикл и автомобиль, есть пострадавшие
21 августа 2022 г. 02:40
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 585 человек заразились коронавирусом
21 августа 2022 г. 17:02
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
22 августа 2022 г. 09:59
Две страны Европы начали закупать картофель из Азербайджана
Две страны Европы начали закупать картофель из Азербайджана
22 августа 2022 г. 17:21
Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
23 августа 2022 г. 07:24
SOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании
ФотоSOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании
24 августа 2022 г. 21:03
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
26 августа 2022 г. 13:30
Дочь Александра Дугина погибла во взорванном в Подмосковье автомобиле
ФотоДочь Александра Дугина погибла во взорванном в Подмосковье автомобиле
21 августа 2022 г. 02:49
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
21 августа 2022 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi