Зарубежные дипломаты и военные атташе ознакомились с разрушениями в Физули

Прибывшие на освобожденные территории дипломаты из Анкары, также аккредитованные в Азербайджане, побывали в центре города Физули, практически уничтоженном за годы армянской оккупации.

Прибывшие на освобожденные территории дипломаты из Анкары, также аккредитованные в Азербайджане, побывали в центре города Физули, практически уничтоженном за годы армянской оккупации.

Как передает Report, специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов отметил, что место, где они стоят, был центром когда-то цветущего города, но в результате оккупации от него остались лишь руины.

Также спецпредставитель президента рассказал о ведущихся в Физули восстановительных работах.

Э. Гусейнов заявил, что при восстановлении города в его центре часть руин будет сохранена и законсервирована. На этом месте будет создан музей, который продемонстрирует все разрушения , которым был подвержен город в ходе оккупации.

Также, по его словам, в настоящее время строится новая дорога из Физули в Шушу.