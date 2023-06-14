О нас

Зарубежная путешественница: Визит в Карабах поможет нам больше узнать об Азербайджане

Зарубежная путешественница: Визит в Карабах поможет нам больше узнать об Азербайджане Визит в Карабах поможет нам больше узнать об Азербайджане.
Карабах
14 июня 2023 г. 12:47
Зарубежная путешественница: Визит в Карабах поможет нам больше узнать об Азербайджане

Визит в Карабах поможет нам больше узнать об Азербайджане.

Об этом Report заявила путешественница Анна Франциско (Филиппины), которая сегодня в составе делегации побывала в Агдаме.

"Увиденное в Карабахе очень трогает меня. Мы не ожидали увидеть подобного. Очень хорошо, что теперь появилась возможность узнать всю историю, посетив Азербайджан", - сказала она.

Анна Франциско отметила, что, к сожалению, в мире не так много информации об Азербайджане, поэтому эта поездка - большой шанс для многих путешественников.

"Это мой первый визит в Азербайджан, и я пока не успела все посмотреть. Однако мне очень повезло побывать в Азербайджане и особенно в этой части страны", - добавила она.

Сегодня начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение 4 дней проследует по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xarici səyahətçi: “Qarabağa səfər Azərbaycan haqqında daha çox məlumat əldə etməyimizə kömək edəcək”
Версия на английском языке Foreign traveler: 'Visit to Karabakh will help us learn more about Azerbaijan'

Экслюзивные новости

Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi