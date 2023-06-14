Зарубежная путешественница: Визит в Карабах поможет нам больше узнать об Азербайджане

Визит в Карабах поможет нам больше узнать об Азербайджане.

Визит в Карабах поможет нам больше узнать об Азербайджане.

Об этом Report заявила путешественница Анна Франциско (Филиппины), которая сегодня в составе делегации побывала в Агдаме.

"Увиденное в Карабахе очень трогает меня. Мы не ожидали увидеть подобного. Очень хорошо, что теперь появилась возможность узнать всю историю, посетив Азербайджан", - сказала она.

Анна Франциско отметила, что, к сожалению, в мире не так много информации об Азербайджане, поэтому эта поездка - большой шанс для многих путешественников.

"Это мой первый визит в Азербайджан, и я пока не успела все посмотреть. Однако мне очень повезло побывать в Азербайджане и особенно в этой части страны", - добавила она.

Сегодня начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение 4 дней проследует по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People).