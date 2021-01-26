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Зариф: Благодаря миру мы сможем двигаться к экономическому прогрессу всего региона

Зариф: Благодаря миру мы сможем двигаться к экономическому прогрессу всего региона "Мы внимательно рассмотрели ситуацию в Нагорном Карабахе"
Карабах
26 января 2021 г. 15:46
Зариф: Благодаря миру мы сможем двигаться к экономическому прогрессу всего региона
Мухаммед Джавад Зариф

"Мы внимательно рассмотрели ситуацию в Нагорном Карабахе с учетом тех усилий, которые были предприняты Россией, которые помогли достичь полного прекращения огня. Мы также рассказали о тех договоренностях, которые были приняты на встрече президентов Азербайджана, России и Армении в Москве 11 января, где речь шла о сотрудничестве по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров по тогам встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавад Зарифом в Москве.

Министр иностранных дел России также отметил, что эта работа позволит окончательно урегулировать оставшиеся политические аспекты ситуации вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе в интересах азербайджанского и армянского народов.

Глава МИД Ирана М.Д.Зариф в свою очередь поздравил президента РФ Владимира Путина с тем, что у него получилось положить конец конфликту в нагорно-карабахском регионе:"Благодаря миру мы сможем двигаться в сторону создания синергии и нахождению путей, которые приведут к экономическому прогрессу всего этого региона".

Отметим, по результатам встречи глав МИД России и Ирана в Москве было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности и укрепления ирано-российских отношений.

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