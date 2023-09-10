Раскрывшиеся карты Запада и РФ: Истинная причина задержки груза для армян Карабахского региона Азербайджана

Проезд в Ханкенди фуры с грузом для армянских жителей Карабахского региона Азербайджана все еще задерживается.

Проезд в Ханкенди фуры с грузом для армянских жителей Карабахского региона Азербайджана все еще задерживается.

Как напоминает Report , грузовик, направленный Российским обществом Красного Креста (РОКК), по-прежнему находится в Барде.

По мере развития событий вырисовывается четкая картина происходящего, указывает издание Caliber.Az.

Так, РОКК по неофициальным каналам сообщило о давлении международных партнеров, одновременно сообщая о "недовольстве" малочисленной группы лиц в Карабахе. На этом фоне Запад настаивает на "одновременном" открытии Агдамского и Лачынского маршрутов, в то время, как российская сторона утверждает, что груз якобы "не пропускают карабахские армяне".

Все это наводит на мысль о том, что между Москвой и Западом идет некая "игра", причем за счет интересов Азербайджана. Прецедент функционирования Агдамского маршрута крайне тревожит наших партнеров, несмотря на их декларативные заявления об обратном. Очевидно, это не нравится ни Москве, ни Западу, но у каждого на то свои причины, хотя интересы в этом конкретном вопросе, видимо, соприкоснулись.

У партнеров в США и России были совершенно неоправданные ожидания, что одновременно с проездом груза Российского Общества Красного Креста через Агдам будет открыта и Лачынская дорога для МККК. Но этот "ход" не сработал, поскольку договоренностей, предусматривающих одновременный проезд грузов по указанным дорогам, никогда не было. РОКК проезжает только через Агдам, а грузы МККК идут через Агдам и Лачын одновременно. И вчерашнее заявление официального Баку (твит помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева - ред.) о том, что проезд груза РОКК через Агдам - это отдельная сделка, не имеющая отношения к одновременному открытию двух маршрутов для МККК (причем, при соблюдении таможенного законодательства АР на Лачынской дороге) - резко спутало карты Москвы и Вашингтона.

И весь процесс, который хотели разыграть злейшие "друзья", застопорился… Уже сегодня пошли вбросы в "Коммерсант", где российская журналистка армянского происхождения дипломатично пытается выставить Баку стороной, отказавшейся от обязательств. Но все международные игроки, посвященные в дипломатический процесс, осведомлены о реальной ситуации.

При этом, Баку дал согласие на одновременный проезд машин МККК через Агдамский и Лачынский маршруты, выразив готовность в любое время пропустить машины МККК, однако, отказываются в данном случае именно карабахские сепаратисты, это прекрасно знают все заинтересованные стороны.

Что касается, Москвы и Вашингтона, если они искренне желают "одновременного" открытия вышеупомянутых дорог, то им следует осудить незаконные "выборы" в Карабахе, потребовать роспуска незаконного режима, и обеспечить проезд грузов из Агдама. Это будет эффективнее любых заявлений.