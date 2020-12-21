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Зампредседателя Совета Муфтиев РФ: Мы осуждаем осквернение мечетей в Карабахе

Зампредседателя Совета Муфтиев РФ: Мы осуждаем осквернение мечетей в Карабахе "Осквернение храмов неприемлемо. В любой религии храм - это святое место"
Карабах
21 декабря 2020 г. 16:04
Зампредседателя Совета Муфтиев РФ: Мы осуждаем осквернение мечетей в Карабахе

"Осквернение храмов неприемлемо. В любой религии храм - это святое место. Мы считаем неприемлемым осквернять храмы тех или иных религий, в том числе мусульманские мечети. Это развивает ненависть, развивает межрелигиозные междоусобицы, конфликт и войны".

Об этом российскому бюро Report заявил первый заместитель председателя Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов.

"Надо понимать, что если вдруг на религиозной почве начнется какой-либо конфликт, его потом не то что годами, веками может не получиться остановить. Это неприемлемо. В этом планы мы осуждаем осквернение мечетей в Нагорном Карабахе. Очень мерзкое и пакостное дело. Люди независимо от религиозных воззрений и национальной принадлежности не должны поддаваться на такого рода провокации", - сказал он.

"Мы поддерживаем тесные связи с Мусульманским управлением Кавказа, у нас близкие отношения с уважаемым Шейх-уль-Исламом Аллахшукюром Пашазаде. Если посмотреть наши сайты, можно увидеть обмен письмами, в том числе по последним событиям, которые происходили в Нагорном Карабахе. Мы всегда поддерживаем наши братские отношения», - отметил религиозный деятель.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Müftilər Şurası: Qarabağda məscidlərin təhqir olunmasını pisləyirik

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