Замминистра: Загрязняя Охчучай, Армения нарушает экологию всего Каспийского региона

Загрязняя реку Охчучай, Армения нарушает экологию всего Каспийского моря.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.
По его словам, несмотря на то, что на протяжении всех лет оккупации Азербайджан информировал международные организации о всех фактах экологического террора Армении, все эти призывы оставались неуслышанными.
"Однако сегодня, после того как эти земли были освобождены, Азербайджан привозит на эти земли международных экспертов и представителей международных организаций, которые могут воочию увидеть все, что там происходило. Ожидается, что скоро их отношение измениться. Международные организации должны повлиять на Армению", - подчеркнул В. Керимов.
Он отметил, что по предварительным оценкам, нанесенный Арменией ущерб лишь экологии составляет миллиарды. Однако точные цифры будут еще изучены.