Замминистра: Загрязняя Охчучай, Армения нарушает экологию всего Каспийского региона

Загрязняя реку Охчучай, Армения нарушает экологию всего Каспийского моря.

Загрязняя реку Охчучай, Армения нарушает экологию всего Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

По его словам, несмотря на то, что на протяжении всех лет оккупации Азербайджан информировал международные организации о всех фактах экологического террора Армении, все эти призывы оставались неуслышанными.

"Однако сегодня, после того как эти земли были освобождены, Азербайджан привозит на эти земли международных экспертов и представителей международных организаций, которые могут воочию увидеть все, что там происходило. Ожидается, что скоро их отношение измениться. Международные организации должны повлиять на Армению", - подчеркнул В. Керимов.

Он отметил, что по предварительным оценкам, нанесенный Арменией ущерб лишь экологии составляет миллиарды. Однако точные цифры будут еще изучены.