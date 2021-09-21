О нас
Report Georgia
Аудио новости

Замминистра: Загрязняя Охчучай, Армения нарушает экологию всего Каспийского региона

Замминистра: Загрязняя Охчучай, Армения нарушает экологию всего Каспийского региона Загрязняя реку Охчучай, Армения нарушает экологию всего Каспийского моря.
Карабах
21 сентября 2021 г. 12:36
Замминистра: Загрязняя Охчучай, Армения нарушает экологию всего Каспийского региона
Вугар Керимов

Загрязняя реку Охчучай, Армения нарушает экологию всего Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

По его словам, несмотря на то, что на протяжении всех лет оккупации Азербайджан информировал международные организации о всех фактах экологического террора Армении, все эти призывы оставались неуслышанными.

"Однако сегодня, после того как эти земли были освобождены, Азербайджан привозит на эти земли международных экспертов и представителей международных организаций, которые могут воочию увидеть все, что там происходило. Ожидается, что скоро их отношение измениться. Международные организации должны повлиять на Армению", - подчеркнул В. Керимов.

Он отметил, что по предварительным оценкам, нанесенный Арменией ущерб лишь экологии составляет миллиарды. Однако точные цифры будут еще изучены.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Васиф Гусейнов: Экологический террор Армении отражается на всем регионе
Васиф Гусейнов: Экологический террор Армении отражается на всем регионе
21 сентября 2021 г. 11:14
Замминистра: В ходе 30-летней оккупации экологии Азербайджана нанесен значительный ущерб
Замминистра: В ходе 30-летней оккупации экологии Азербайджана нанесен значительный ущерб
21 сентября 2021 г. 10:34
Омбудсмен: Армения отказывается выдавать Азербайджану карты минных полей
Омбудсмен: Армения отказывается выдавать Азербайджану карты минных полей
21 сентября 2021 г. 10:11
Посол Пакистана: Важно, чтобы подобные экологические преступления больше не повторялись
Посол Пакистана: Важно, чтобы подобные экологические преступления больше не повторялись
21 сентября 2021 г. 10:08
ANAMA: На освобожденных землях обнаружены еще 63 мины
ANAMA: На освобожденных землях обнаружены еще 63 мины
20 сентября 2021 г. 15:03
Сын шехида, первый отметивший день рождения в Шуше
Сын шехида, первый отметивший день рождения в Шуше
19 сентября 2021 г. 15:24
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
18 сентября 2021 г. 16:17
Омбудсмен Азербайджана совместно с делегацией Ассоциации ОИС продолжает факторологическую миссию в Тертере
Омбудсмен Азербайджана совместно с делегацией Ассоциации ОИС продолжает факторологическую миссию в Тертере
17 сентября 2021 г. 21:52
Спецпредставитель ЕС об увиденном в Агдаме: 30 лет конфликта оставили глубокие шрамы
Спецпредставитель ЕС об увиденном в Агдаме: 30 лет конфликта оставили глубокие шрамы
17 сентября 2021 г. 16:54
Делегация АО ОИС провела в Агдаме оценочную миссию
ФотоДелегация АО ОИС провела в Агдаме оценочную миссию
17 сентября 2021 г. 16:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi