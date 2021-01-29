О нас
Report Georgia
Аудио новости

Замминистра: За время оккупации армяне уничтожили 54 328 гектаров леса

Замминистра: За время оккупации армяне уничтожили 54 328 гектаров леса "Азербайджан добился великолепной победы. Мы всегда с горечью вспоминали оккупированные армянами наши земли. Я сам трижды был на этих святых землях".
Карабах
29 января 2021 г. 15:52
Замминистра: За время оккупации армяне уничтожили 54 328 гектаров леса

"Азербайджан добился великолепной победы. Мы всегда с горечью вспоминали оккупированные армянами наши земли. Я сам трижды был на этих святых землях".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев на брифинге, посвященном состоянию экологии, проделанной и предстоящей работе на освобожденных территориях.

По его словам, состояние природы, экологии освобожденных территорий волновало каждого азербайджанца: "Эти территории очень ценны для нас. По распоряжению президента, как только наши земли были освобождены от оккупации, были созданы комендатуры, а затем и штаб. За 30 лет вражеской оккупации нашей экологии был нанесен большой ущерб. За время армянской оккупации было уничтожено 54 328 гектаров леса. Мы зафиксировали эти предварительные наблюдения на основе спутниковых снимков".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Deputy Minister: 54,328 hectares of forests destroyed during Armenian occupation
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "İşğal dövründə 54 328 hektar meşə sahəsi məhv edilib"

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане коронавирусом заразились еще 280 человек, 11 скончались
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 280 человек, 11 скончались
22 января 2021 г. 18:40
В Азербайджане объявлены победители Зимнего онлайн-квеста по программированию и математике
В Азербайджане объявлены победители "Зимнего онлайн-квеста" по программированию и математике
25 января 2021 г. 15:43
Бывшие переселенцы будут возвращены в родные края на основе спецпрограммы
Бывшие переселенцы будут возвращены в родные края на основе спецпрограммы
25 января 2021 г. 20:48
Арсенал просит перенести матч Лиги Европы на нейтральное поле
"Арсенал" просит перенести матч Лиги Европы на нейтральное поле
26 января 2021 г. 22:15
ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
28 января 2021 г. 00:21
Посольство Украины в Азербайджане сняло видео по случаю Дня Соборности этой страны
Посольство Украины в Азербайджане сняло видео по случаю Дня Соборности этой страны
24 января 2021 г. 11:04
Cенаторы-республиканцы выступили против импичмента Трампу
Cенаторы-республиканцы выступили против импичмента Трампу
25 января 2021 г. 07:33
В Мозамбике почти 7 тыс. человек стали беженцами из-за шторма Элоиза
В Мозамбике почти 7 тыс. человек стали беженцами из-за шторма "Элоиза"
25 января 2021 г. 12:40
Смартфон Samsung Galaxy A72 полностью рассекретили до премьеры
Смартфон Samsung Galaxy A72 полностью рассекретили до премьеры
26 января 2021 г. 22:30
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 255 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило 255 тысяч
27 января 2021 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi