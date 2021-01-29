Замминистра: За время оккупации армяне уничтожили 54 328 гектаров леса

"Азербайджан добился великолепной победы. Мы всегда с горечью вспоминали оккупированные армянами наши земли. Я сам трижды был на этих святых землях".

"Азербайджан добился великолепной победы. Мы всегда с горечью вспоминали оккупированные армянами наши земли. Я сам трижды был на этих святых землях".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев на брифинге, посвященном состоянию экологии, проделанной и предстоящей работе на освобожденных территориях.

По его словам, состояние природы, экологии освобожденных территорий волновало каждого азербайджанца: "Эти территории очень ценны для нас. По распоряжению президента, как только наши земли были освобождены от оккупации, были созданы комендатуры, а затем и штаб. За 30 лет вражеской оккупации нашей экологии был нанесен большой ущерб. За время армянской оккупации было уничтожено 54 328 гектаров леса. Мы зафиксировали эти предварительные наблюдения на основе спутниковых снимков".