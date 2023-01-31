Замминистра: Все следы изгнания азербайджанцев из Армении систематически уничтожались

Все следы изгнания азербайджанцев из Армении и ранее оккупированных территорий Азербайджана систематически уничтожались.

Все следы изгнания азербайджанцев из Армении и ранее оккупированных территорий Азербайджана систематически уничтожались.

Как передает Report, об этом заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил в ходе выступления на слушаниях в Международном суде ООН.

"Армения вторглась и оккупировала значительную часть территорий Азербайджана с целью создания единого, моноэтнического армянского государства. В этом случае все следы изгнания азербайджанцев из Армении и ранее оккупированных территорий Азербайджана систематически уничтожались. Все это по одной причине: эти люди, эти здания, эти культурные объекты, эта земля - были азербайджанскими, и поэтому их существование рядом с Арменией было, по словам самих же правительственных чиновников Армении, "невозможным, несовместимым, трагедией само по себе"", заявил Э. Мамедов.

Напомним, сегодня в Международном суде ООН проходят слушания по иску Азербайджана против Армении.

Это второе обращение азербайджанской стороны с целью принятия неотложных мер в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД) в ответ на преднамеренное нарушение Арменией прав азербайджанцев.

Слушания проходят во Дворце мира в Гааге под председательством судьи Джоан Донохью.